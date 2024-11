Garlando: "Conte deve trovare un mediano per rinforzare quella zona di campo"

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto il giornalista de “La Gazzetta dello Sport” Luigi Garlando.

Di seguito le sue parole:

«Nel mezzo del pallon di nostra vita? Avevo in mente da tanto tempo di scrivere una Divina Commedia sui giocatori. È un libro divertente sui giocatori e che si basa sui mondi ultraterreni danteschi. Sono un grande appassionato di Dante Alighieri e da anni stavo progettando di scriverlo.

Sfide Champions per le italiane? Ognuno ha confermato le sue caratteristiche nel bene e nel male. Il Milan non esce bene dalla sfida Champions, l'Atalanta ha confermato il suo momento mostruoso. Ogni allenatore ha il dovere di impartire delle idee alla squadra. L’Inter si distrae di più in campionato. Il match di ieri sera i nerazzurri lo hanno vinto soffrendo. Non è la squadra che abbiamo visto l'anno scorso. È meno dominante rispetto alla stagione scorsa. Attenzione, però, al futuro del campionato! I nerazzurri possono crescere!

Paradosso atalantino sui giocatori? Koopmeiners è stato il peggiore in campo in Milan-Juve e non ha fatto neanche un gol in campionato da quando è approdato alla Juventus. De Ketelaere, per esempio, è diventato mostruoso alla corte di Gasperini. Quando un organismo funziona alla perfezione ci si trova a suo agio e quando un allenatore ha la capacità di trovare la posizione giusta per i giocatori si spiega così la trasformazione che hanno avuto alcuni giocatori.

Atalanta favorita? Sarà decisivo il mercato di gennaio! L’Atalanta deve trovare un centrocampista e un attaccante esterno.

Aston Villa-Juventus? È una partita delicata e decisiva, non tanto per la classifica. I tifosi bianconeri incominciano a infastidirsi del gioco della squadra che fin qui da deluso le aspettative. Ci si aspettava maggiore qualità e un gioco più propositivo quando è arrivato Thiago Motta. È importante per i bianconeri conquistare i tre punti poiché, dopo il pareggio di ieri sera, Guardiola sarà costretto a fare risultato a Torino!

Napoli di Conte? Gli azzurri devono migliorare la costruzione del gioco. La difesa è a posto. Anche gli aspetti legati al carisma ed entusiasmo. McTominay si è inserito bene. Conte deve trovare, però, un mediano per rinforzare la fase di centrocampo»