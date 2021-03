Garics: "Ghoulam giocatore importantissimo, conosciamo le sue qualità"

Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Gyorgi Garics, ex calciatore del Napoli.

"Seguo molto il Napoli, il Bologna e l'Atalanta. Terzino destro a sinistra per marcare un mancino? Se faccio così io parto già con una sorta di inferiorità. Da allenatore mostrerei fiducia nei miei giocatori senza cambiare nulla, catechizzando magari sulla forza dell'avversario. Giocare su fasce diverse cambia molto a livello di movimenti e di piede. Io non farei questa scelta in base all'avversario ma solo se fossi convinto che il mio giocatore può dare qualcosa in più a sinistra più che a destra. Il Bologna è cambiato tantissimo rispetto a quando ci giocavo io, ormai il mercato è come quello di frutta e pesce. Ghoulam? Giocatore importantissimo, ha dato un'impronta importante negli anni precedenti, conosciamo le qualità che ha. Gli infortuni ti cambiano tantissimo e tornare in campo è difficile. Non so se Gattuso veda meglio lui o Hysaj ma è importante avere un ruolo preciso. Un giocatore può saper fare tutto ma spostarti troppo tra i ruoli cambia moltissimo a livello di meccanismi e movimenti. Al di fuori di alcuni fenomeni come poteva essere Javier Zanetti".