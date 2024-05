Garics a CN24: "Conte? Ho un aneddoto con lui all'Atalanta: è la risposta a chi teme tensioni tra il mister e ADL"

Calciomercato Napoli - L’ex difensore del Napoli Gyorgi Garics è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Di Lorenzo? Chi vuole andarsene è giusto che vada. Conte al Napoli? I risultati parlano per lui, è il miglior nome che ci possa essere. Sarebbe un segnale, un cambio di rotta per tutti. Conte è ingombrante nel senso positivo del termine perché pretende molto da tutti. De Laurentiis dovrà accontentarlo, ma è un impegno importante anche per lo stesso allenatore. Ho vissuto De Laurentiis all'inizio della sua carrera da presidente, non credo sia cambiato caratterialmente. In fondo è stata la chiave del suo successo.

Vi racconto un aneddoto tra me Conte, magari potrete chiederlo anche a lui quando arriverà a Napoli. Nel primo giorni di Atalanta ebbi una discussione perché non avevamo la stessa veduta calcistica. Lui fece con noi 13 partite giocando sempre titolare, si sviluppò grande rispetto reciproco. Anche se non eravamo d'accordo sul modo di intendere il calcio, lui però fu molto umile nel capire che poteva portare il risultato a casa. Se luo dovesse ricevere degli input da Adl o avere opnioni diverse, ma quella cosa là lo arricchisce, non ci penserà due volte ad integrare quel cpnsiglio se gli porta risultati oppure ad arricchirlo. E' uno umile in tal senso.

Allenamenti duri di Conte? Già all'epoca ci allenavamo forte. Vedendo come il calcio si è evoluto, credo che il mister sia cambiato poco. Lui si fa in quattro per i suoi calciatori, ti dice in faccia quello che dice"