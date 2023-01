Calcio Napoli - Walter Gargano ha rilasciato una intervista a Napoli Magazine. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Triplete? Quelli sono i gufi, lasciamoli stare. Non bisogna abbassare la guardia. Bisogna andare avanti gara dopo gara. Il Napoli non deve avere dubbi, deve solo lavorare con serenità. Mi auguro il meglio per tutti, per tutti noi tifosi del Napoli".