Garcia svela: "Ostigard a centrocampo ci aiuterà molto, ecco perché lo utilizzerò lì"

Conferenza Garcia al termine di Frosinone Napoli di Serie A. In diretta Rudi Garcia in conferenza stampa al termine della partita di campionato. L'allenatore della SSC Napoli Rudi Garcia ha parlato in conferenza.

Frosinone Napoli: Garcia in conferenza

Frosinone Napoli dallo stadio Benito Stirpe parla Rudi Garcia in conferenza stampa per il Napoli. Ecco uno stralcio su Ostigard centrocampista:

"Ostigard mediano è una tentazione per il futuro? Si, ci può aiutare molto! Questo nostro centrocampo è bravissimo sul piano offensivo ma forse ha un po' di difficoltà in fase difensiva. Il gioco di testa e la fisicità e anche la sua tecnica possono aiutarci anche in quel ruolo. Piuttosto che passare a 3 dietro, avere un centrale capace di giocare a centrocampo può aiutare tanto la squadra".