In conferenza stampa ha parlato Rudi Garcia in vista di Napoli Union Berlino.

"L'importanza di Osimhen? Rientra domani, lo ritroveremo anche se non sarà disponibile. Però mi concentro su chi può giocare, abbiamo ritrovato Anguissa e Juan Jesus e spero che l'infermeria si svuoti per tanto tempo. Domani serve chi può aiutare la squadra in campo, i ventitrè convocati dovranno dare tutto in campo e darci opportunità per vincere"