Garcia su De Laurentiis: "Lui e la sua squadra sanno tutto di te, c'è sintonia e si va avanti"

Notizie Napoli calcio. Il nuovo allenatore del Napoli, Rudi Garcia, definisce gli obiettivi dei partenopei per la stagione nella sua prima intervista esclusiva in Italia che apre "DAZN Heroes".

Tra i tanti temi trattati da Rudi Garcia c'è anche quello relativo al rapporto con De Laurentiis:

"Il presidente e la sua squadra sanno tutto di te, conoscono la tua carriera, il tuo modo di allenare, se ti scelgono è perché sanno quello che puoi portare. Non faccio un powerpoint prima di parlare con i presidenti. Non c'è studio. Vado con la mia personalità, le mie idee, parlo con i presidenti, come accaduto a Lione, ovunque, ho la mia idea del calcio e se c'è sintonia, e sembra esserci stata, si va avanti. Il presidente ha poi la sua squadra, c'erano Chiavelli, Micheli, sanno tutto di te, se ti fanno venire sono interessati a quello che puoi portare.ù