Garcia stizzito in conferenza: "Che ti devo rispondere? Le tue domande sono offensive..." | VIDEO

Qualche attimo di tensione in conferenza stampa tra Rudi Garcia e il giornalista Antonio Giordano del Corriere dello Sport. Quando quest'ultimo gli ha chiesto di commentare la distanza di 7 punti in classifica dall'Inter, l'allenatore del Napoli ha risposto stizzito:

"Mi aspettavo questa domanda da te, ultimamente le tue domande sono sempre sempre offensive".

Garcia lo dice ridendo, eppure sempre non aver affatto gradito la domanda e di fatto non risponde. Quando gli viene chiesto una seconda volta di commentare la distanza dall'Inter, Garcia risponde così: "Che devo rispondere? Avrò capito male. Ripeto: siamo ad un quarto del campionato, ci sono ancora tre quarti di campionato da giocare per tornare su chi è davanti a noi in classifica".