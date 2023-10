Garcia sminuito e ora anche commissariato dalla società: la decisione di ADL

Notizie Calcio Napoli - Delegittimato dal presidente, contraddetto dai suoi giocatori e ora anche commissariato dalla società. Come evidenzia La Repubblica oggi in edicola, è questa la complicatissima posizione di Rudi Garcia in questo momento.

Panchina Napoli, la decisione su Rudi Garcia

Aurelio De Laurentiis ha infatti deciso di presenziare a Castel Volturno per osservare da vicino quanto accade, così il tecnico dovrà accettare di avere l’ingombrante presenza del patron che ha già sentito i giocatori per capire umori e rapporti col tecnico. ADL vuole capire se la situazione è ancora recuperabile, altrimenti via al piano B con Igor Tudor sulla panchina partenopea.