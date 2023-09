Rudi Garcia ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo Genoa-Napoli:

"Rrahmani è il titolare, c'era il rischio di perderlo per un problema e non ho voluto rischiarlo anche se lui voleva giocare. L'idea era quello di far giocare Natan con Rrahmani, sono contento di aver lasciato Juan Jesus e Ostigard. Non potevo cambiare 3 difensori su 4 rispetto l'ultima partita"