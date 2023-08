Rudi Garcia commenta tramite il suo account Instagram la prestazione del Napoli contro il Frosinone:

"Lavoro compiuto. Mi è piaciuta la serenità della squadra dopo il rigore concesso e la consapevolezza di poter ribaltare il risultato, tanto quanto il gioco che ci ha portato la vittoria. Grazie ai nostri tifosi presenti in trasferta per sostenerci in questa prima di campionato"