Garcia a Dazn: "Non abbiamo concesso nulla, ora testa alla Champions! Raspadori? Il suo problema è Osimhen, sul cambio modulo..."

Rudi Garcia è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Salernitana-Napoli 0-2. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Abbiamo iniziato bene, penso che è la prima volta che segniamo nei primi 15’. Dopo il vantaggio siamo calati e su questo dobbiamo migliorare. Non abbiamo concesso nulla e nella ripresa siamo partiti con qualità, potevamo fare meglio ma va detto che Ochoa ha fatto diverse parate importanti. Alla fine, a forza di attaccare, abbiamo chiuso la partita con Elmas e sono contento per lui perché se lo merita”.

Su Raspadori: “Può fare tanti ruoli ed è polivalente, ma da centravanti è al terzo gol di fila. Bravo lui perché fare gol è nel nostro dna. Quando difendiamo tutti, poi, è più facile vincere le partite. Il problema di Raspadori è che c’è Osimhen (ride, ndr) oltre al 4-3-3. Però non vediamo l’ora che torna anche Victor perché è una risorsa in più. Davanti siamo forti e quando c’è da cambiare il modulo di gioco Raspadori può giocare anche dietro la punta, anche se sono consapevole che da centravanti rende meglio. Quando tornerà Victor potrà darci comunque una mano, oggi ha fatto un ripiegamento difensivo come un pazzo ed è quello che un allenatore vuole vedere”.

Sulla concentrazione: “Vero, il primo gol arriva con un’azione insistita dopo un recupero palla. Bravi Anguissa e Lobotka che fa il passaggio per Raspadori, poi lui da quella posizione è micidiale”.

Sul cambio modulo: “Dipende dal momento e da noi, ovvero dalla rosa a disposizione. Ci sono tanti fattori, però è una possibilità. Nel 4-3-3 non c’è quasi niente da spiegare ai calciatori che lo recitano a memoria, però anche gli avversari lo conoscono e dobbiamo avere altre armi”.

Prossima profezia? Quella di vincere mercoledì. Ora vediamo gli altri giocare perché noi abbiamo fatto il nostro. In Champions contro l’Union sarà una partita importantissima per superare il girone”.