Garcia a Sky: "Pareggio sarebbe stato più giusto, c'è fallo su Olivera prima del 2-3! Giocato alla pari contro una grande squadra, ma sul secondo gol..."

Rudi Garcia è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del post partita di Napoli-Real Madrid 2-3.

Garcia intervista Napoli-Real Madrid

Queste le parole di Garcia dopo Napoli-Real Madrid, ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Risultato giusto? Non penso, il pareggio sarebbe stato più giusto ma nel calcio è così. Abbiamo giocato alla pari contro una grande squadra. Non è un problema aver preso il primo gol come lo abbiamo preso, sbagliare fa parte del gioco. Sull’1-1 ci siamo aperti troppi, in un momento difficile devi ricompattarti e non pressare alto. Invece mi è piaciuta la reazione nella ripresa, con un Napoli aggressivo e di movimento, potevamo anche vincerla.

Non parlerò dell’arbitraggio, perché ci sono due episodi dubbi da entrambe le parti. C’è un fallo su Olivera sul corner da cui nasce il 3-2, mentre la mano c’era sul rigore. Chi è entrato ci ha portato freschezza ed intensità. Quindi sono contento di questo, ma non del risultato”.

Sul cambio di Politano: “Era stanco a fine primo tempo, è rimasto in campo anche di più di quello che mi aspettavo. Ha fatto una buona partita ed ha messo in difficoltà Camavinga, poi ho inserito Elmas per maggiori energie perché anche lui può puntare l’uomo. C’era bisogno di qualche cambio, non dimentichiamo che era la terza partita in pochi giorni e qualcuno ha bisogno di rifiatare. Mi riferisco in particolare al centrocampo”.

Sul gol di Bellingham: “Abbiamo protetto poco l’asse della squadra. Dovevamo chiudere l’interno con gli esterni ed i centrocampisti, portando il gioco del Real Madrid sulle fasce. Poi perdiamo un duello con un po’ di sfortuna con la palla che passa tra le gambe di Ostigard, che ha fatto una buona gara oltre al gol. E’ un atteggiamento sbagliato di squadra, sull’1-1 dobbiamo essere in grado in compattarci e non fare sempre pressing per poi andare in contropiede”.