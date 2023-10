Garcia a Dazn: "Responsabilità mia, ma c'è problema di aggressività! Siamo frustati perchè non ce l'aspettavamo, sui cambi e la difesa..."

Rudi Garcia è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Napoli-Fiorentina 1-3. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Amarezza e frustrazione. E’ un brutto risultato, abbiamo fatto tanti errori davanti. Il primo gol non lo dobbiamo prendere, dopo il rigore dovevamo avere una spinta in più perché è arrivato a fine primo tempo. Poi è arrivata l’occasione di Osimhen che non abbiamo sfruttato. Non va bene non essere così poco aggressivi sulla fase difensiva, abbiamo fatto 4 falli in tutta la partita e non è una cosa normale”.

Sull’inserimento di Raspadori per Anguissa: “Sul pressing alto, quando una squadra così lascia Osimhen in campo aperto lo dobbiamo trovare di più. Non lo abbiamo fatto e siamo stati poco lucidi senza sfruttare la verticalità. Poi Anguissa si è infortunato ed abbiamo messo Raspadori, ma dobbiamo migliorare sull’aiuto ai due mediani con questo sistema di gioco. Non era la nostra serata ed è stata una brutta giornata”.

Sull’ingresso di Cajuste: “Più peso al centrocampo, per questo non sono passato alla fine con due punte. Per avere delle occasioni devi spingere ed abbiamo tentato poco. Il primo cross nel primo tempo lo ha fatto Natan sul finale e non è normale. Anche sui loro cross in occasione del primo gol li abbiamo lasciati fare, c’è mancanza di aggressività. Ho scelte differenti dalla panchina e possiamo cambiare sistema di gioco, stasera le abbiamo provate tutte ma non ci siamo riusciti. Tra noi e loro c’è stata grande differenza, è un fatto mentale e non tattico. Dobbiamo fermare prima gli attacchi degli avversari prima che arrivano in area, dobbiamo insistere e lavorarci essendo più furbi anche con dei falli”.

Sui tanti errori: “E’ vero perché loro venivano a pressarci, solitamente abbiamo giocatori tecnicamente più precisi. Non eravamo fluidi, quando perdi palloni con avversari di qualità e senza difendere con aggressività poi è normale che soffri. Abbiamo preso tre tiri in porta e tre gol, questo succede da inizio stagione e non è normale”.

La responsabilità è mia anche stasera di questa sconfitta, ma non me lo aspettavo. Ora dobbiamo guardare avanti, abbiamo perso una grande occasione in classifica. Ora l’obiettivo da Verona sarà quello di tornare a vincere perché se non riusciamo a fare tre vittorie di fila sarà sempre così”.