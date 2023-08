Garcia a Dazn: "Bravi nel non andare in panico sull'1-0, Osimhen trascinatore innato! Cajuste sfortunato, su Zielinski ed il vice Lobotka..."

Rudi Garcia è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post-partita di Frosinone-Napoli 1-3. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Ricerca dello spazio? Tutti i miei centrocampisti hanno questa qualità, di gestire ruoli differenti. E’ importante fare questa rotazione sulle fasce, ma anche dei centrocampisti. Nel primo tempo siamo stati macchinosi, ma non c’è stato nessuno tipo di panico dopo lo svantaggio. Ai ragazzi ho detto che subire un gol può succedere, ma se continui ad attaccare fai più gol degli avversari. Sono contento per il risultato e per la doppietta di Osimhen”.

Tiri dalla distanza? E’ vero, abbiamo avuto delle possibilità con Politano e Raspadori senza sfruttarle. Poi alla terza ci abbiamo provato ed è arrivato il gol, abbiamo giocatori che possono far bene da fuori area come Raspadori o Zielinski”.

Su Osimhen: “Sul piano offensivo mi è piaciuto, ma nel primo tempo non mi è piaciuto difensivamente. Non aiutava i compagni e gliel’ho detto, in passato lo faceva meglio. Abbiamo corretto questa cosa nella ripresa e le cose sono migliorate. L’ho lasciato in campo anche se non aveva tutti i 90’ nelle gambe, ma aspettavo che facesse il secondo gol prima di cambiarlo. Quando metti la vera competizione, e stasera lo era, lui c’è sempre. Vuole sempre vincere anche in allenamento è un trascinatore innato”.

Su Cajuste: “E’ stato sfortunato oggi, ha fatto rigore e può succedere. Vivere questa esperienza all’esordio non è facile, ma è stato bravo a ripartire. L’ho tolto perché era ammonito e non volevo correre rischi, quando si gioca contro una squadra che arriva dalla Serie B devi finire in undici e non prendere rischi”.

Sul sostituto di Lobotka: “E’ complicato, ma si può fare. Lobotka è un maestro a centrocampo ma ci servono anche altre doti, avete visto Ostigard in quel ruolo perché è forte fisicamente ed è bravo di testa, quindi ci può aiutare. Un altro giocatore che può giocare lì è Anguissa”.

Su Zielinski: “Ora è sorridente, è tutto risolto per lui e sono contento. E’ un giocatore pesante nel nostro gioco”.