Garcia: "In quale ruolo giocherà Raspadori? Vi do una risposta da 0-0" | VIDEO

Rudi Garcia ha risposto in conferenza stampa oggi a Dimaro dal ritiro del Napoli a una domanda su Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli. Ci si chiede in che posizione giocherà quest'anno e quale sarà il suo ruolo nel modulo del Napoli. Ecco come ha risposto Garcia oggi in conferenza stavolta:

"Ruolo di Raspadori? Se ricordo bene, parlate di risposta 0-0. Vi dico la verità: quando vedi una squadra e vedi i giocatori, ok ti fai la tua idea. Ma non conosci mai un giocatore se non lo alleni: lasciatemelo allenare, poi potrò rispondere a questa domanda. Io ho delle idee ma vanno verificate."