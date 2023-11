Garcia: "Ho parlato con Osimhen, ecco quando torna a Napoli" | VIDEO

Oggi Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa a Castel Volturno, alla vigilia della partita di Serie A Salernitana vs Napoli, in programma per domani pomeriggio.

Tra le altre cose, Garcia ha parlato anche di Victor Osimhen, l'attaccante nigeriano che ormai da giorni è in permesso in Nigeria, a causa di un infortunio.

Garcia ha ammesso di aver parlato con Osimhen, sia pure tramite Whatsapp. Ecco le parole del tecnico in conferenza stampa oggi: "Osimhen è in permesso dalla società, l'ho sentito via messaggio. I medici mi garantiscono che sta seguendo il programma di recupero e tornerà la prossima settimana. Che sia Osimhen o Lorenzo Russo, anche lui infortunato, non possono giocare ed io mi concentro su chi può giocare".