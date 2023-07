Calcio Napoli - Rudi Garcia in conferenza stampa esclude l'arrivo di Maxime Lopez al Napoli:

"Devo dire che in passato l'ho sempre quasi fatto: prendere giovani anche non conosciuti e trovarne uno di qualità. Farò un nome per dare un esempio: tipo Maxime Lopez del Sassuolo. Non l'ho solo fatto esordire io, ma nessuno lo conosceva, è venuto in allenamento e ha mostrato personalità. E da lì non l'ho mai mosso dalla squadra, ma non è un profilo che cerchiamo e non verrà al Napoli".