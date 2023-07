Calcio Napoli - Rudi Garcia ha chiarito in conferenza stampa quali sono stati i motivi che hanno portato all'addio del preparatore atletico Francesco Sinatti:

"Per Sinatti, io gli ho proposto di rimanere con noi. E di restare per lavorare con Rongoni insieme a noi, dopo una riflessione mi ha detto che non ne aveva le energie e non gli andava di rimanere. Un vero peccato, avremmo guadagnato tempo perché già conosce la squadra".