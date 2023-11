Garcia a Sky: "Quattro cambi, il 4-2-3-1 e Kvara in panchina? Vi spiego le mie scelte"

Ultime notizie SSC Napoli - Rudi Garcia ha parlato ai microfoni di Sky Sport poco prima dell'inizio di Napoli-Empoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Modulo 4-2-3-1 e l'esclusione di Kvara? L'esclusione è una brutta parola, è solo per fargli prendere fiato soprattutto per fare la differenza nel secondo tempo: questo è il piano per Khvicha. Ci sono quattro giocatori nuovi perché avevo bisogno di forze nuove. E con questa squadra ho un modulo differente a disposizione senza fare cambi. Sapendo che dobbiamo fare gol, avere presenza nell'area e avere Raspadori-Simeone insieme può essere un plus per la squadra per vincere.

Giocare senza il 4-3-3 è un segnale? Rimane una cosa che i giocatori sanno sulla punta delle unghie, la sanno a memoria e forse lo useremo anche oggi. Non c'è niente di fisso, l'importante è vincere. Per far felici i tifosi, è dall'Udinese che non vinciamo in casa ed è una motivazione che ho sia io che la squadra. Vincere per essere terzi e far felici i tifosi".