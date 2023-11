Garcia a Sky: "Mancato il secondo gol, impreparati sul contropiede! Tabù Maradona finirà domenica e sul rientro di Osimhen..."

Rudi Garcia è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del post partita di Napoli-Union Berlino 1-1. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Gol subìto? Ha rovinato tanto, perché meritavamo di vincere. Abbiamo fatto quasi la gara giusta, ma è mancato il secondo gol come ci eravamo detti nell’intervallo. Non possiamo prendere una ripartenza del genere su un corner nostro, è l’unica cosa negativa che rovina la serata. Solitamente siamo tre dietro, però quando vinciamo siamo in quattro. L’angolo è calciato in modo veloce e forse non abbiamo avuto il tempo di piazzarci, servirà per il futuro”.

Tabù Maradona? Finirà domenica. Ora dobbiamo recuperare perché la Champions toglie tante energie, ma dobbiamo avere testa al campionato per tornare a vincere anche in casa”.

Rientro Osimhen? E’ importante, ma domenica non ci sarà . Dovremo far lavorare Victor per averlo a disposizione contro l’Atalanta dopo la sosta”.

E’ mancata la cattiveria per il secondo gol? Non saprei, il mio Napoli ci ha provato in tutti i modi ma non ci siamo riusciti. Forse un problema di finalizzazione o ultimo passaggio, non ho niente da rimproverare ai ragazzi se non quel contropiede”.

Solo cinque clean-sheet? E’ più facile quando raddoppi e metti due gol di distanza. Dobbiamo però essere più bravi a non prendere gol, soprattutto al Maradona. Lo possiamo fare e lo faremo, ci lavoriamo e troveremo anche questo aspetto. Stasera una dimenticanza sola ci è costata tanto”.