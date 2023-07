Garcia a Sky: "Caso Osimhen? Per me non c'è: vogliamo tenere tutti ma la cosa più importante è la squadra"

Dal ritiro di Dimaro l'allenatore del Napoli Rudi Garcia ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Massimo Ugolini di Sky Sport:

"Impressioni molto buone, già per i tifosi, per la presentazione della squadra era incredibile, c’era tanto entusiasmo. Poi è un piacere avere tutti i calciatori insieme. La parte principale del ritiro era lavorare molto sul piano fisico, vediamo domani sera l’ultima amichevole quale sarà la forma fisica, è giusto che siano molto stanchi. In questi casi va utilizzata intelligenza sul campo. Quando attacchi e quando difendi non è lo stesso modulo di gioco, è riduttivo parlare di modulo.

Noi lavoriamo ovviamente con il presidente e la squadra dedicata a questo mercato: Maurizio Micheli, Mauro Meluso che è appena arrivato, Giuseppe Pompilio, che era qua anche l'anno scorso. Quindi stiamo lavorando forte su questa cosa, ma direi che il primo mercato dove dobbiamo avere successo è tenere tutti i giocatori della squadra. Il presidente ha rinnovato Giovanni Di Lorenzo e l'ha annunciato ieri. La società va avanti sul caso di Piotr Zielinski, non so se c'è un caso Osimhen, visto che è sotto contratto. Secondo me non c'è, però direi che la prima cosa per me è questa, la più importante: tenere i nostri giocatori".