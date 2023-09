Garcia a Prime Video: "Vittoria che dà la svolta? No, è solo la quinta partita dell'anno! Incapaci di raddoppiare, dobbiamo migliorare. Sul Bologna..."

Rudi Garcia, allenatore del Napoli, commenta a Prime Video la prima partita del girone di Champions League contro il Braga:

“Abbiamo subito il pareggio perché non capaci di raddoppiare il vantaggio, se c’è una cosa da migliorare è questa. Però eravamo venuti per vincere e giocare il nostro gioco, nel primo tempo l’abbiamo fatto per bene e abbiamo iniziato bene la ripresa. Poi quando l’avversario inserisce tanti attaccanti dobbiamo essere più rapidi e precisi in contropiede, possiamo fare molto più male in queste situazioni qui. Dato che non siamo stati in grado di metterci al riparo, abbiamo dato al Braga la possibilità di tornare sotto e hanno pareggiato. Mi è piaciuta la reazione, la squadra voleva talmente vincere che il cross di Zielinski ha fatto la differenza.

Vittoria che può dare una svolta? Speriamo di fare sempre una serie di vittorie consecutive, ma oggi era la Champions League e non c’era una svolta da dare: è solo la quinta gara della stagione, dobbiamo gestire le partite ogni tre giorni, tra poco a casa nostra al Maradona con i nostri tifosi ospiteremo il Real Madrid. Ora prepareremo la partita col Bologna, l’obiettivo sarà vincere”