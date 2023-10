Garcia a Dazn: "Risultato giusto, ma potevamo anche vincerla! Ecco cosa ho detto ai ragazzi all'intervallo, sul cambio modulo..."

Rudi Garcia è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Napoli-Milan 2-2. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Sempre meglio tornare da 0-2 a 2-2 che vincere di due gol e poi pareggiare. Credo sia un risultato giusto, un tempo a testa. Mi è piaciuta la reazione della squadra, di credere nelle nostre qualità e di essere riusciti a riaprire la partita. Nell’intervallo ho detto che tutto è possibile, peccato perché poi abbiamo avuto l’occasione di vincere la gara con l’occasione di Kvara. Dico bravi ai ragazzi, volevamo vincere ma il Milan è una grande squadra ed anche noi abbiamo dimostrato di esserlo”.

Sui cambi all’intervallo: “Abbiamo provato a cambiare modulo perché non c’è solo il 4-3-3. Ci voleva un attaccante in più e pressare più alto con due punti. I mediani sono aiutati dagli esterni, un aspetto su cui dobbiamo migliorare ma Politano e Kvara sono stati bravi. Peccato per il rosso a Natan, un’ingenuità, ma abbiamo finito in dieci con orgoglio e questo della mia squadra mi piace”.

Su Raspadori: “Può giocare in tutti i ruoli dell’attacco, è bravissimo e sa giocare a calcio. Oggi ha giocato centrale e trequartista ed ha fatto benissimo, in futuro vi dimostrerà che può giocare anche a destra”.

Su Politano: “E’ un giocatore che mi piace perché è intelligente ed è uno dei pochi mancini che abbiamo. Ha un legame forte con Di Lorenzo sulla destra. L’anno scorso l’out sinistro era il punto forte del Napoli ed ora lo sono entrambe le fasce. Matteo aveva bisogno di continuità e fiducia, ora ce l’ha perché i nostri esterni sono decisivi con gol ed assist per questo giocano lui e Kvara. Politano lavora tanto e aiuta la squadra, per ora tutto bene però non deve mollare. Farò io il vigile affinché non si addormenti”.

Più spesso con le due punte? Dipende da chi avremo a disposizione. Sono in attesa di ritrovare Osimhen, anche Anguissa non è ancora in condizione e stasera poteva giocare solo qualche minuto. Noi dobbiamo essere bravi a giocare con più sistemi di gioco”.