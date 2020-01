Gamberini: "La difesa del Napoli paga mancanza di equilibrio. Gattuso? Ha il carisma che serve agli azzurri"

Notizie Napoli calcio. Alessandro Gamberini, ex difensore di Napoli e Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva in vista del confronto tra le due formazioni. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"A Firenze è tornato entusiasmo per due ottimi risultati. Il cambiamento c'è stato ma è presto per parlare di sistemi di gioco, a Iachini servirà tempo. Intanto ha dato una scossa mentale importante toccando le corde giuste per motivare. Il Napoli? Quando il periodo è negativo a pagare è sempre il tecnico. Il cambio azzera le gerarchie e tutti devono dare il 100%. Gattuso ha carisma e carattere e punta molto su questi aspetti. In un momento così ce n'è bisogno".

Su Cutrone, aggiunge: "Secondo me un acquisto giusto, buona intuizione. Ha il profilo perfetto per una piazza come Firenze, viene da un’esperienza negativa e per lui può essere un vantaggio perché ha voglia di riscatto. La città è quella giusta per lui. Può giocare in coppia, è bravo a muoversi sulla linea, vede la porta e fa giocare bene la squadra. Penso che come profilo e voglia di rimettersi in gioco sia un innesto importante. Problemi di Gattuso? Quest’anno la difesa del Napoli è in un momento particolare: la caratura tecnica non si discute, probabilmente ci sono state difficoltà legate agli equilibri di squadra. Anche a me era successo a Firenze: passare da un anno migliore difesa del campionato a ottava-decima. A volte si perde l’equilibrio e probabilmente il Napoli soffriva una poca fisicità in mezzo al campo e questo ha esposto il pacchetto difensivo".