Gamberini a CN24: "La passione dei tifosi del Napoli mi colpì in un episodio in particolare, era impossibile vincere per noi"

Alessandro Gamberini, ex di Bologna e Napoli, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante 'Calcio Napoli 24 Live' per parlare delle ultime di mercato del Napoli.

"Il Bologna spesso concede qualcosa lasciando gli uno contro uno, può essere la partita di Mertens che non darebbe riferimenti alla linea difensiva del Bologna.

Durante una delle amichevoli estive contro il Bayer Leverkusen al San Paolo, c'erano tantissimo persone nonostante era appena finito il ritiro estivo. Mi colpì molto la passione dei tifosi verso quella maglia, è qualcosa di incredibile. Noi facemmo un anno fantastico arrivando secondi a pochi punti dalla Juve. Arrivammo io e Behrami e c'erano giocatori che lottavano per questa maglia e di grande livello, ma non si poteva fare un confronto con gli altri. La Juve aveva una rosa incredibile, serivano 100 punti per vincere e non si poteva vincere. Oggi bastano meno punti rispetto a prima per vincere".