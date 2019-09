Gallo: "San Paolo? La tempistica del comunicato di Ancelotti è sospetta, forse nasconde altre motivazioni..."

Notizie Calcio - Massimiliano Gallo, attore, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'edizione odierna de Il Mattino su quanto accaduto tra il Comune e la SSC Napoli. Ecco le sue parole.

"È bastata una telefonata per coinvolgere tanti amici e portarli al San Paolo ad ammirare la bellezza di questo stadio. Un impianto che è nostro in quanto napoletani e contribuenti. Questi immobili sono stati pagati dai cittadini e spesso la politica rappresenta le cose in maniera diversa. La questione tra De Laurentiis e il Comune si protrae da anni. E ora che la risolvano senza pesare sulle nostre spalle. La tempistica del comunicato di Ancelotti è quanto mai sospetta. Se io faccio dei lavori a casa mia li seguo per tutta la sua durata. Non è che mi presento a due giorni dalla consegna delle chiavi e li critico. Evidentemente tutto ciò nasconde altre motivazioni. A gettare fango ci pensano già gli altri, noi evitiamo di creare imbarazzi inutili".