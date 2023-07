Gallo: "Non mi meraviglierei se il Napoli prendesse un nome a sorpresa in difesa, Allegri quest'anno con Giuntoli non parlerà tanto"

Notizie Calcio Napoli - A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Pasquale Gallo, agente ed esperto di calcio tedesco:

“Non mi meraviglierei se il Napoli prendesse un nome a sorpresa per la difesa. Noi in Italia abbiamo sempre avuto grandi difensore e il Napoli è bravo perché sta crescendo giocatori in casa propria, a differenza per esempio della Juventus. È da 10 anni che il Napoli mostra novità, al pari dell’Atalanta. Il sostituto di Kim non avrà vita semplice all’inizio perché Kim è uno dei più grandi e difensori in circolazione, ma soprattutto sarà importante tenere Osimhen. È un’indecenza che Bonucci punti ancora i piedi per terra: ma si rendano conto che 20 persone fanno vincere 1 persona e non il contrario! La Juve non ha centrali affidabili. Ma poi la storia dei 15 punti, messi, tolti, siamo al livello di commissariamento e mi prendo le responsabilità di ciò che dico. Ora c’è Giuntoli e speriamo porti alla Juve solo nomi sconosciuti. Credo che quest’anno ci sarà un cambiamento radicale: la Juve deve fare la squadra e affidarla all’allenatore senza chiedere al tecnico cosa vuole. Poi parlerà il campo e se dirà cose negative, bisognerà cambiare allenatore. Giuntoli è stato sempre in sintonia con gli allenatori che ha avuto e Allegri certamente non avrà quell’arroganza che ha avuto negli scorsi anni. Quest’anno Allegri certamente non parlerà troppo anche perché Giuntoli è uno che controlla anche l’attrezzatura e a Napoli lo avete conosciuto e apprezzato. Osimhen? Il mercato vero si fa dal 16 agosto al 1 settembre. Ho una grande ammirazione per Simeone”.