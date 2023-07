Gallo: "Ho una notizia certa da dare su Osimhen al Bayern Monaco"

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Pasquale Gallo:

“Itakura? Quando si tratta di calciatori della Bundesliga sono sempre favorevole perché al di là della supremazia del Bayern, lì c’è un tasso elevato sia tecnico che tattico e atletico e questo fa sì che un tedesco che viene in Italia difficilmente sbaglia. Io sono un tedesco nel dna e meridionale di nascita per cui non potrei che essere d’accordo. Con tutto il rispetto dei difensori che sono rimasti, credo che Itakura abbia grande personalità. Lo vedrei bene, poi è chiaro che quando si cambia ambiente c’è sempre un punto interrogativo, ma credo che a Napoli possa fare molto bene. Il Napoli non deve partire dalla promessa di arrivare alla finale di Champions, perché l’obiettivo deve sempre essere il passaggio del turno. Certo quest’anno è stato un peccato e la gara con il Milan non è stata molto trasparente, ho visto una arbitro non in perfetta buona fede. Devo ammettere che quella gara ha decretato il vincitore perché il Napoli ha subito molto e da buon juventino mi sono chiesto cosa si fosse scatenato se al posto del Milan ci fosse stata la Juventus.

Osimhen? Il Bayern non verserà 180 milioni per Osimhen. Queste operazioni però, vanno in porto dal 16 al 31 agosto. Il nigeriano può partire e il Bayern ha un punto debole proprio in attacco. Con Osimhen diventerebbe superiore ad ogni altra squadra. Se l’introito è 120 o 130 milioni, il Napoli deve venderlo anche perché ha la possibilità di andare a scovare un altro attaccante ugualmente forte. Il Napoli lo vedo tra le grandi di Europa e sono convinto che andrà avanti di inerzia per i prossimi anni perché ha un’identità che prescinde anche dai nomi”.