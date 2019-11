Adriano Galliani è intervenuto ai microfoni di Tiki Taka. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

"Al Milan ho provato a prendere Conte per tantissimo tempo ma non ci sono mai riuscito. Sono stato molto vicino a portare Sarri in rossonero e non avrei esitato a prendere Icardi che per me è un grandissimo attaccante. Solo l'Inter può insidiare la Juventus per la vittoria delo scudetto, senza i nerazzurri lo scudetto sarebbe già dei bianconeri".