Galli: "Barcellona? Il Napoli può fare sua la qualificazione, l'assenza dei tifosi potrebbe pesare per i padroni di casa. Manolas? Gattuso è felice di avere problemi di scelta"

Ultime calcio Napoli - Filippo Galli è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"In questo momento, dove gli impegni sono ravvicinati, cerchi sempre di cambiare ma il Napoli sta bene e sta facendo bene, potrebbe anche riconfermare la coppia di centrali Koulibaly-Maksimovic con Manolas in panchina. Gattuso è contento di avere questi problemi di scelta. E' difficile tirare in porta al Napoli, ha baricentro basso e sono stretti. E' un calcio di ripartenza. Barcellona? Il Napoli può fare sua la qualificazione, l'assenza dei tifosi potrebbe pesare per i padroni di casa. Speriamo che gli stadi, però, si possano riaprire ai tifosi".