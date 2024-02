William Gallas, ex difensore della nazionale francese, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro di Victor Osimhen: "Secondo me firmerà per il Chelsea la prossima estate. Personalmente non conosco Victor, ma noto una somiglianza con Didier Drogba. Quest'ultimo era davvero forte in area di rigore. Osimhen invece è anche più veloce".