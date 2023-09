Galetti: "Caso Demme, è probabile che andrà a finire così"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Rudy Galetti, giornalista esperto di calciomercato:



Verratti via dal Psg?

“Alla fine, è riuscito ad andare fuori dal progetto dei parigini. Negli ultimi giorni si era valutato un reintegro, ma i margini erano pochi. Non è andato in Arabia, ma in Qatar, giungendo così anch’egli nel calcio arabo”



Demme verrà messo fuori rosa?

“È probabile. Si lavora per cercare di risolvere le questioni in essere, e probabilmente non ci saranno sviluppi a breve. Attendiamo eventuali novità”



Con le partenze di un mercato senza colpi d’artificio, la continuità in panchina potrebbe essere un fattore per i top club italiani?

“Sicuramente lo sarà. Questo è stato un mercato intelligente. Ad esempio, l’Inter ha completato – ed arricchito – una rosa di sedici effettivi di alto livello, che permette alla squadra di conservare qualità per tutti i novanta minuti. An che il Milan, probabilmente, ha operato allo stesso modo, anche se non vedo la stessa qualità nei ricambi”



Burnley, prima classificata in Championship lo scorso anno, ha speso 111 milioni quest’anno, mentre il Frosinone soltanto 4,5…

“E’ un altro elemento che conferma quella stessa differenza di valori che sussiste tra le big. Basti pensare che il Chelsea, con un solo acquisto, eguaglia il valore degli acquisti totali di un paio di squadre del lato sinistro della nostra classifica. È un differenziale che si basa soprattutto sugli introiti dei diritti televisivi. Gli inglesi godono, a tal motivo, di una possibilità di investimento impareggiabile per le italiane. Tuttavia, quando non si hanno tante finanze bisogna essere bravi. In tal senso, il mercato delle italiane è stato ottimo”



Voto al mercato del Napoli?

“Credo che sia ampiamente sufficiente, anche per il fatto di non aver perso Kvara ed Osimhen. Forse non si è sopperito a dovere alla partenza di Kim. Ma la permanenza di Zielinski consente agli azzurri di conservare l’ossatura della scorsa stagione. Il tempo ci dirà se Garcia potrà convincere gli scettici. In generale, la mia valutazione è un 7”



Il voto del mercato delle milanesi?

“Entrambe le squadre meritano voti alti. Per il Milan è stato un mercato di grande livello e mi sento di dare un 8 e mezzo. La squadra rossonera partiva da una base di minore forza. All’Inter, invece, do un 8. Nonostante le cessioni i nerazzurri sono riusciti a rinforzarsi con innesti di valore. Basti pensare all’affare Sommer. Lo svizzero sostituisce al meglio un portiere ceduto per ben 50 milioni di euro”



Quale voto darebbe, infine, al mercato delle romane?

“Il mercato delle romane è sempre strano. La Roma ha preso un calciatore come Lukaku che, seppure in soli venti minuti, contro il Milan ha fatto capire l’apporto che può fornire alla squadra. In generale sono state concluse buone operazioni, anche se nutro dei dubbi sulla loro conciliabilità con il gioco di Mourinho. Il mercato della Lazio diventa sufficiente con l’affare Guendouzi. In generale, è un mercato da 6,5/7 per entrambe le squadre”