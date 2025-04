Galeone: "Scudetto? Adesso è tutto nelle mani del Napoli, l'Inter perderà punti in queste due gare!"

Giovanni Galeone, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione “Radio Goal” sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Conte ha i suoi calciatori ed è lui che sceglie, l’unica volta che non ho apprezzato Antonio è stata a Bologna, mi aspettavo i cambi prima. Per lo scudetto è tutto nelle mani del Napoli, se le vince tutte è suo, non mi aspettavo questa caduta dell’Inter, è chiaro che se gli azzurri le vincono tutte, saranno campioni d’Italia. Io penso che l’Inter perderà  punti tra Torino e Lazio, conterà anche la botta psicologica presa in Coppa Italia. Il Barcellona è una squadra molto forte in casa e bisogna capire la forza dell’Inter lì. Infatti Conte in Coppa Italia non gioca mai, il mister azzurro punta sempre allo scudetto e probabilmente è una decisione che fa bene".