Galeone: "Osimhen-Vlahovic? Due bestie! Ma per il mio modo di vedere il calcio sceglierei Victor"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex allenatore del Napoli Giovanni Galeone, rilasciando alcune dichiarazioni.

Ultime notizie Napoli

“Napoli da scudetto? Un po’ difficile la lotta tra le prime in classifica, ma gli azzurri sono sereni perchè Spalletti poche volte in carriera l’ho visto così tranquillo, e lui in carriera ha affrontato anche situazioni molto serie. Luciano è sempre stato deciso nelle sue prese di posizione, ma non ha mai perso la testa. Se il Napoli vincesse con l’Inter, sarebbe una seria candidata allo scudetto: ha fatto un gennaio incredibile, tutti dicevano che senza la spina dorsale non avrebbe fatto risultati. Ne è venuta fuori alla grande, ma l’Inter è un osso duro.

Vlahovic alla Juventus? Mancava un uomo d’area, se andiamo a vedere i gol segnati dai bianconeri. Copre l’area in maniera fantastica.

Mi rivedo in Allegri? Alla Juventus ci sta benissimo, non è importante vincere lì ma è l’unica cosa che conta: Max fa di necessità virtù quando ci vuole, aveva problemi a segnare ma ora hanno acquistato Vlahovic e se fa il tridente con Morata alla Mandzukic può fare delle buone cose.

Osimhen-Vlahovic? Due bestie, è una bella lotta ma per il mio modo di vedere il calcio sceglierei Osimhen. Però i calciatori che finiscono in -ic hanno sempre qualcosa di particolare, mi fanno gola”