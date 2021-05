Galeone: "Allegri al Napoli sarebbe una rivincita, per lo Scudetto servono almeno tre colpi"

Calcio Napoli - Giovanni Galeone, ex allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Allegri al Napoli sarebbe una rivincita per le sofferenze che abbiamo affrontato quando eravamo insieme in azzurro. Il Napoli sarebbe un'ottima opportunità. Vediamo stasera cosa fa la Juventus contro il Sassuolo, è una squadra strana: può vincerle tutte ma anche perderle tutte e tre. Se oggi dovesse vincere potrebbe seriamente pensare ancora alla Champions League. Napoli da Scudetto? Non basta un terzino sinistro, bisognerà provvedere anche agli eventuali addii di Koulibaly e di Fabian Ruiz. Il Napoli ha tantissima qualità e Massimiliano preferisce la tecnica, bisognerà migliorare solo un po' la retroguardia. Serviranno tre giocatori di livello per lottare per il titolo".