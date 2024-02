Galderisi: "La vittoria contro il Verona aiuterà anche Lindstrom, vi spiego"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex attaccante Giuseppe Galderisi, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Kvaratskhelia? Ha grandi qualità e potenzialità, ha una tecnica incredibile e ieri si è visto nel momento giusto con cui portare punti validi in classifica: è stato rapido e preciso con quel tiro della vittoria, è qualcosa che ti mette in pace con il calcio. Il Napoli sta crescendo nella convinzione, il pareggio con la Lazio non è stato bellissimo però la vittoria di ieri ti porta a crescere collettivamente: col Verona era complicata, ed è importante aver vinto. Tutto questo aiuta anche Lindstrom, che non ha ancora espresso tutto il suo valore”