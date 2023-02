Galderisi: "Chi gioca contro il Napoli adesso, gioca contro la squadra più forte d’Europa! Ecco cosa fa la differenza"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex attaccante Giuseppe Galderisi, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Champions League? Non dico che sia alla portata di questo Napoli, ma sicuramente è accessibile. Analogie con il Verona scudetto? Il Napoli ha scoperto giocatori e portando fuori cose incredibili da chi è arrivato, nessuno lo dava per favorito ma quest’anno non ce n’è per nessuno: avere 13 punti di vantaggio non significa nulla, al Napoli non frega chi affronta perché gioca il proprio calcio in maniera allega.

Anche ieri con lo Spezia nel primo tempo non li ha messi sotto in maniera plateale, ma si notava che in ogni giocata si avvertiva la volontà di cercare lo spunto per cambiare il match.

Chi gioca contro il Napoli adesso, gioca contro la squadra più forte d’Europa: ed è la testa a fare la differenza, perchè il campione alla fine la giocata te la porta fuori”