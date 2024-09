Galatasaray, Osimhen: "Quando ho saputo dell'interesse è stata una decisione facile per me, Mertens un fratello maggiore. Già seguivo le partite del Gala"

Calciomercato Napoli - Victor Osimhen si presenta ai suoi nuovi tifosi attraverso i canali ufficiali del Galatasaray: "Quando ho saputo dell'interesse del Galatasaray, è stata una decisione facile per me. Sapevo quanto fosse grande il club del Galatasaray. Henry Onyekuru ha detto quanto sono meravigliose le persone qui. Quindi è stata una decisione facile per me.

La gente all'aeroporto mi ha accolto con così entusiasmo che ne sono stato molto felice. Voglio fare tutto il possibile per loro. Dries Mertens è come un fratello maggiore per me. Sono molto entusiasta di essere di nuovo suo compagno di squadra qui. Voglio incontrare gli altri miei compagni di squadra il prima possibile.

Stavo già guardando le partite del Galatasaray. Volevo seguire Dries da quando è venuto qui. Anche la sua interazione con i tifosi quando segnavano gol e vincevano le partite è stata molto emozionante. Non vedo l'ora che i nostri tifosi mi sostengano allo stesso modo molto dopo ogni gol."