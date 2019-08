Fabio Galante ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW: "Il Napoli tra le big è l'unica che non ha cambiato tecnico. Ancelotti è una garanzia e il Napoli è già forte: in attacco a sensazione dico che arriverà James o in alternativa Lozano o Icardi. C'è bisogno di un attaccante ma in avanti hanno buone soluzioni. Per lo scudetto però il Napoli lo vedo ancora un po' dietro alla Juve. Con James può avvicinarsi".