Mentre Mazzari commentava la partita, Massimo Mauro gli ha dedicato non pochi complimenti. Successivamente, l'opinionista ha chiesto: "Riproporrai la difesa a tre anche in finale contro l'Inter?". Mauro ha dato per certa la presenza dell'Inter nell'atto conclusivo della competizione, per poi accorgersi dell'errore e correggere il tiro: "Ah, scusatemi. L'Inter deve ancora giocare con la Lazio. Ovviamente in finale contro una tra Inter e Lazio".