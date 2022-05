Gaetano: "Ritorno a Napoli? Ora mi godo la festa con la Cremonese e giocherò sicuro in Serie A"

Gianluca Gaetano, trequartista di proprietà del Napoli che ha conquistato la promozione in Serie A con la Cremonese, ha parlato a cuoregrigiorosso.it: “Si parla molto del mio ritorno al Napoli, ma ora non mi va di soffermarmi sul mercato. Mi godo la festa e la Cremonese, poi faremo le valutazioni. Sicuramente sarà Serie A per me, questo è certo. Ringrazio Cremona, la società e il mister per avermi dato fiducia e il pubblico che dall’inizio dell’anno ci segue e sostiene Cremona è solo da ringraziare e merita questa promozione”.