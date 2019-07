Gaetano: "Voglio restare a Napoli, questa è la mia città e la amo! E' l'anno buono per lo scudetto, siamo un grande gruppo"

Dimaro ritiro Napoli 2019 - Gianluca Gaetano parla nell'intervista a Tv Luna. Dopo la seconda amichevole stagionale tra Napoli e FeralpiSalò con il risultato di 5-0, parla il giovane talento del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.

"Voto? 6 o 7 per la mia prestazione. Sto facendo un nuovo ruolo e mi sto adattando, è un ruolo molto importante per la squadra, bisogna fare entrambe le fasi con grande attenzione. Il mister mi dice sempre di non perdere mai la palla, poi devo cercare molto la giocata tra le linee. Sto lavorando molto sulla fase difensiva, prima non avevo questo tipo di caratteristiche. Ringrazio Ancelotti e mister Baronio, piano piano riuscirò ad apprendere questa dote. A Dimaro ci stiamo divertendo e ci alleniamo bene, questo è un grandissimo gruppo. Lorenzo è il capitano e lo stimo molto, è lui il capo comitiva dei napoletani. Stiamo valutando il mio futuro, io spero di rimanere perché amo Napoli, questa è la mia città. Anche 12 partite, piano piano si cresce. Speriamo di vincere lo scudetto, ci proviamo ogni anno, penso questo sarà l'anno buono".