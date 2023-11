Gaetano, l'agente tuona: "E' un fuoriclasse, se non troverà spazio entro gennaio chiederemo la cessione!"

Calciomercato Napoli, le ultimissime. Mario Giuffredi, agente dei calciatori del Napoli Di Lorenzo, Mario Rui, Gaetano e Politano, è intervento nel corso della trasmissione 'Delietta Gol' in onda ogni giovedì alle 21:50 su Prima Tv canale 17 e TV Luna canale 83.

Queste le dichiarazioni dell'agente di Gianluca Gaetano, Mario Giuffredi, sul futuro del centrocampista del Napoli:

"Gaetano? Se non troverà continuità da qui a dicembre a gennaio chiederemo di andare via perché è arrivato il momento che anche lui trovi la sua strada. Ho sempre pensato che Gaetano è un fuoriclasse con mezzi importanti, ma è importante giocare con continuità. Un calciatore per capire che tipo di calciatore sia deve essere messo in campo per vedere se è pronto per giocare o meno partite importanti e per giocare nel Napoli. Per mettere un giovane in campo bisogna avere gli attribuiti".