A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto Giulio Dini, agente del centrocampista del Napoli Gianluca Gaetano, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Sono molto contento della prestazione di Gianluca in uno stadio bellissimo ed in un clima molto caldo: in campo abbiamo visto cattiveria agonistica, Gianluca si è preso le sue responsabilità in maniera egregia. Avanti così”