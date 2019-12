Gaetano Fontana: "Gattuso ha bisogno di un regista, Allan e Fabian possono tamponare l'emergenza ma servono innesti"

Ultimissime calcio Napoli - Gaetano Fontana, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Marte Sport Live", trasmissione in onda su Radio Marte:

“Il gioco di Ancelotti non prevedeva un play a centrocampo dalle caratteristiche di Jorginho o Pirlo, con Gattuso invece un calciatore li davanti serve. Fabian e Allan possono tamponare l’emergenza, ma a gennaio sarà necessario and andare sul mercato.

Il tiro da fuori è una delle soluzioni e i giocatori che hanno questa capacità come Zielinski e Fabian devono sfruttarla”.