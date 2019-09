Gaetano Fontana a CN24: "Ancelotti sta provando il duo Zielinski-Allan e se non andrà bene metterà Fabian a centrocampo"

Ultimissime calcio Napoli - Gaetano Fontana, allenatore ed ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato un’intervista a CalcioNapoli24 Live, in diretta su CalcioNapoli24 Tv:

“Zielinski-Allan? Credo ci sia stata qualche critica di troppo. Quando si cambia c’è sempre bisogno di tempo e Ancelotti sta cercando di trovare i giusti equilibri mettendo gli interpreti giusti nei posti giusti. L’inizio del campionato non è stato semplice per gli impegni quasi proibitivi per il Napoli. Gli squilibri visti sono dati dalla preparazione, aspetterei almeno un mese per dare un giudizio. Fabian Ruiz? Ha già giocato sia come esterno che come trequartista, è un giocatore duttile ed Ancelotti sa che che anche se gioca a due dà delle garanzie. Si sta provando prima il duo Zielinski Allan altrimenti metterà Fabian Ruiz davanti la difesa. Elmas? Il ragazzo è arrivato con entusiasmo ed ha voglia di farsi notare. E’ un ragazzo di grande prospettiva, è molto giovane ed ha bisogno di fare altre esperienze. Ma alla lunga può diventare una risorsa per Ancelotti”.