Ultime notizie calciomercato - Nelle scorse ore ha lasciato la Campania, Gianluca Gaetano ha lasciato Napoli ed è appena arrivato a Cagliari, dove resterà in prestito oneroso fino a giugno 2024.

Gaetano a Cagliari

Queste le prime parole di Gianluca Gaetano all'arrivo in aeroporto a Cagliari:

"Cagliari è una piazza importante, io sono molto contento di essere qui! Non vedo l’ora di scendere in campo e forza Cagliari! Se ho parlato con mister Ranieri? No, ancora no".

Clicca qui per guardare il video: