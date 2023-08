Da Vigo, Alvarez a CN24: "Gabri Veiga ha aperto al Napoli, azzurri unici a presentare offerta ufficiale! Sul prezzo e la clausola..."

Notizie calcio. Juan Alvarez, giornalista del Faro de Vigo, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 79 Digitale Terrestre).

“Gabri Veiga è un’incognita ad oggi, l’anno scorso non giocava con il precedente allenatore. Poi c’è stata la sua esplosione, diventando insostituibile. Va capito se siamo di fronte ad un grande talento oppure un fuoco di paglia. Al momento il valore del ragazzo è di 40 milioni, ovvero la cifra della clausola rescissoria. Il presidente del Celta Vigo ha fatto una promessa ai tifosi spagnoli che non cederà per meno il ragazzo che è comunque seguito da tante squadre.

Il Napoli più volte è andato a vedere Gabri Veiga, ma per prenderlo dovrà spendere questi 40 milioni altrimenti il presidente perderebbe la faccia davanti ai tifosi dopo la promessa fatta”.

Sulla volontà del calciatore: “Lui per il momento non ha proferito una parola su questa situazione, ma nella sua testa c’è il pensiero di lasciare il Celta Vigo. C’è l’apertura nel poter arrivare a Napoli, al momento guadagna 850mila euro all’anno ed è sicuramente nei parametri del club azzurro. Quando c’era da parlare del rinnovo con il Celta Vigo hanno poi deciso di non farlo, proprio perché la clausola da 40 milioni è una escape che accontenta tutte le parti.

Il Napoli è stato il primo club a mostrare interesse diretto con il Celta Vigo, mentre gli altri hanno preferito parlare con il suo agente Pini Zahavi. La società di De Laurentiis, invece, ha deciso prima di sondare il terreno con il club spagnolo formulando un’offerta ufficiale”.

Termine ultimo per la cessione? No, al momento non ci sono scadenze se non quella della fine del calciomercato".