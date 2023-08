Benitez: "Gabri Veiga? All'inizio era vicino al Napoli, offerta Al Ahli cambia la vita a lui e famiglia! E' giovane, può tornare in Europa..." | VIDEO

Calciomercato Napoli - Rafa Benitez, allenatore del Celta Vigo, ha annunciato praticamente la cessione di Gabri Veiga all'Al-Ahli. La trattativa per il trasferimento si è concretizzata a sorpresa proprio stanotte con il Napoli che è stato beffato dal blitz saudita.

Ecco le dichiarazioni di Rafa Benitez sulla cessione di Gabri Veiga:

"Sicuramente non sarà del gruppo dei convocati perché emotivamente è molto difficile per un ragazzino della sua età gestire tutto e di più in una partita contro il Real Madrid. La situazione del calciatore stesso è una situazione che cambia la sua vita e quella della sua famiglia. Cambia anche per lui e data la sua età può tornare a giocare in campionati più competitivi. Forse il campionato arabo diventerà un campionato competitivo. L'accordo con Al Ahli cambierà in meglio la vita di Gabri Veiga. Fa male, ma aiuterà anche finanziariamente il nostro club. Andare in Arabia a 20 anni? Non è solo un posto per veterani. Ho avuto Carrasco in Cina, poi è tornato e gioca in Champions League.

Il ragazzo ha un'opportunità, anche per la sua famiglia è un'opportunità. Non possiamo dimenticarlo. È una decisione che dovrà prendere. Quando arrivano delle offerte importanti si valuta l'aspetto finanziario per il club e l'interesse del calciatore. All’inizio pensavamo che potesse andare in una squadra di Champions (Napoli, ndr). Poi la situazione è cambiata.

La cosa triste è che vendendo i tuoi giocatori devi prendere un altro giocatore che deve adattarsi, e anche se quel giocatore è molto bravo ma forse non si adatta, e il tempo passa e devi sempre verificare che ciò accada. Mercato Celta? Non tutto è soggetto alla sua partenza, ma influisce. Ci sono trattative avanzate che non dipendono da questo. Sono rimasto sorpreso che un club con un'economia sana, e che ha richiesto molti sforzi per averla, che non ha la capacità di crescere perché il controllo finanziario lo condiziona molto. Bisogna dare una spinta perché le squadre che non hanno fatto bene le cose ne beneficiano" ,